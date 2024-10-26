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«Рейнджерс» заключили новый контракт с Лафреньером на семь лет и $ 52,15 млн

«Рейнджерс» заключили новый контракт с Лафреньером на семь лет и $ 52,15 млн
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт с 23-летним Алекси Лафреньером. Об этом сообщает клуб на своём официальном сайте.

Это долгосрочное соглашение на семь лет и с общей суммой $ 52,15 млн, кэпхит составит $ 7,45 млн.

Лафреньер был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ в 2020 году. 12 октября 2020 года подписал с клубом трёхлетний контракт новичка и получил 13-й номер.

С первого сезона Алекси дебютировал в основной команде клуба, где провёл 56 матчей и набрал 21 очко. В минувшем сезоне он заработал 57 очков в 82 играх.

В семи встречах нынешнего чемпионата нападающий набрал 7 (4+3) очков.

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