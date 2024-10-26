Дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Оттавой» в матче с 10 голами

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз». «Вегас» обыграл соперника со счётом 6:4.

В составе победителей голами отметились Николя Руа, Николас Хаг, Томаш Гертл, Киган Колесар и российский нападающий Иван Барбашёв (дубль). За «Оттаву» отличились Адам Годетт (дубль), Клод Жиру и Дрейк Батерсон.

Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе», а «Оттава» встретится с «Колорадо».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: