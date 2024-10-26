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Дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Оттавой» в матче с 10 голами

Дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Оттавой» в матче с 10 голами
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз». «Вегас» обыграл соперника со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Рейнхардт, Бернард-Докер) – 02:40     0:2 Жиру (Дженсен, Батерсон) – 12:15     1:2 Руа (Пирсон, Пьетранджело) – 17:23     2:2 Хаг (Хольц) – 17:44     2:3 Батерсон – 18:34     3:3 Барбашёв (Пьетранджело, Ханифин) – 26:40     3:4 Годетт (Жиру, Штюцле) – 37:44 (pp)     4:4 Гертл (Стоун, Айкел) – 56:49 (pp)     5:4 Колесар (Пирсон, Пьетранджело) – 57:49     6:4 Барбашёв (Айкел, Стоун) – 58:14    

В составе победителей голами отметились Николя Руа, Николас Хаг, Томаш Гертл, Киган Колесар и российский нападающий Иван Барбашёв (дубль). За «Оттаву» отличились Адам Годетт (дубль), Клод Жиру и Дрейк Батерсон.

Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе», а «Оттава» встретится с «Колорадо».

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