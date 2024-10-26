Шнякин: о каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу. Мы семьёй сидели у «фанатки»
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Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал заявление главного тренера СКА Романа Ротенберга после победы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком» (5:2). Наставник петербургской команды раскритиковал болельщиков красно-белых за нецензурные кричалки.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5) 2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5) 2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5) 2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5) 2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4) 2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5) 2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)
«О каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу, мы семьей сидели рядом с «фанаткой». Ну а СКА – с заслуженной победой, да», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.
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