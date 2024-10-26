Шнякин: о каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу. Мы семьёй сидели у «фанатки»

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал заявление главного тренера СКА Романа Ротенберга после победы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком» (5:2). Наставник петербургской команды раскритиковал болельщиков красно-белых за нецензурные кричалки.

«О каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу, мы семьей сидели рядом с «фанаткой». Ну а СКА – с заслуженной победой, да», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

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