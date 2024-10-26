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Нью-Джерси Дэвилз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 26 октября 2024, счет 3:4 OT, НХЛ 2024-2025

32 сейва Сорокина и ассист Романова помогли «Айлендерс» победить «Нью-Джерси» в овертайме
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В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Пелеч, Палмьери) – 01:23     1:1 Хишир (Братт, Диллон) – 11:36     1:2 Ли (Добсон, Пажо) – 14:03 (pp)     2:2 Лазар (Коттер, Зигенталер) – 25:31     2:3 Палмьери (Романов, Нельсон) – 31:28     3:3 Братт – 58:31     3:4 Хорват (Барзал, Пулок) – 61:09    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 32 отражённых броска из 35 пришедшихся в створ его ворот (91,43%). Результативным пасом на третий гол «островитян» отметился защитник Александр Романов — его бросок на 32-й минуте при счёте 2:2 подправил в сетку мимо вратаря нападающий Кайл Палмьери.

«Дэвилз» потерпели четвёртое поражение подряд, но поднялись на первое место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 11 матчах (остальные клубы Востока провели от шести до девяти игр).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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