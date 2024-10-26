32 сейва Сорокина и ассист Романова помогли «Айлендерс» победить «Нью-Джерси» в овертайме

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 32 отражённых броска из 35 пришедшихся в створ его ворот (91,43%). Результативным пасом на третий гол «островитян» отметился защитник Александр Романов — его бросок на 32-й минуте при счёте 2:2 подправил в сетку мимо вратаря нападающий Кайл Палмьери.

«Дэвилз» потерпели четвёртое поражение подряд, но поднялись на первое место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 11 матчах (остальные клубы Востока провели от шести до девяти игр).

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