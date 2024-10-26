Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Романов прокомментировал пять силовых приёмов в матче «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

Александр Романов прокомментировал пять силовых приёмов в матче «Нью-Джерси» — «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Нью-Айлендерс» Александр Романов высказался по поводу пяти проведённых им силовых приёмов в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 OT).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Пелеч, Палмьери) – 01:23     1:1 Хишир (Братт, Диллон) – 11:36     1:2 Ли (Добсон, Пажо) – 14:03 (pp)     2:2 Лазар (Коттер, Зигенталер) – 25:31     2:3 Палмьери (Романов, Нельсон) – 31:28     3:3 Братт – 58:31     3:4 Хорват (Барзал, Пулок) – 61:09    

«Они хитуют меня — я буду хитовать их. Я буду хитовать их лучшего игрока», — сказал Романов в послеигровом комментарии.

На 23-й минуте матча Александр Романов попал под силовой приём от нападающего «Нью-Джерси» Кёртиса Макдермида, после которого упал на лёд, потеряв шлем. На это российский защитник ответил серией хитов против игроков соперника — в итоге Александр выполнил пять силовых приёмов за матч, став лучшим игроком встречи по этому показателю. Один из его хитов был проведён против нападающего Джека Хьюза — лидера «Дэвилз» по количеству бросков, который пять раз угрожал воротам Ильи Сорокина.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Материалы по теме
Видео
32 сейва Сорокина и ассист Романова помогли «Айлендерс» победить «Нью-Джерси» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android