Александр Романов прокомментировал пять силовых приёмов в матче «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

Российский защитник «Нью-Айлендерс» Александр Романов высказался по поводу пяти проведённых им силовых приёмов в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 OT).

«Они хитуют меня — я буду хитовать их. Я буду хитовать их лучшего игрока», — сказал Романов в послеигровом комментарии.

На 23-й минуте матча Александр Романов попал под силовой приём от нападающего «Нью-Джерси» Кёртиса Макдермида, после которого упал на лёд, потеряв шлем. На это российский защитник ответил серией хитов против игроков соперника — в итоге Александр выполнил пять силовых приёмов за матч, став лучшим игроком встречи по этому показателю. Один из его хитов был проведён против нападающего Джека Хьюза — лидера «Дэвилз» по количеству бросков, который пять раз угрожал воротам Ильи Сорокина.

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