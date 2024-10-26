Шайба Коннора Бедарда не помогла «Чикаго» избежать поражения в матче с «Нэшвиллом»

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

Заброшенной шайбой в составе «Чикаго» отметился 19-летний нападающий Коннор Бедард — первый номер драфта-2023 НХЛ.

«Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд и с пятью очками в восьми матчах занимают в турнирной таблице Западной конференции НХЛ 14-е место. «Нэшвилл» выиграл во второй раз кряду после пяти стартовых проигрышей, набрал четыре очка и находится в этой же таблице на 15-й строчке.

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