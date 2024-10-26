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Чикаго Блэкхоукс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 26 октября 2024, счет 2:3, НХЛ 2024-2025

Шайба Коннора Бедарда не помогла «Чикаго» избежать поражения в матче с «Нэшвиллом»
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В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Смит (Райхель, Аллан) – 02:55     2:0 Бедард (Власик, Мёрфи) – 25:14     2:1 Форсберг (Нюквист, Каррье) – 33:41     2:2 Нюквист (Каррье, Смит) – 36:59 (sh)     2:3 Шей (Новак, Евангелиста) – 53:07 (pp)    

Заброшенной шайбой в составе «Чикаго» отметился 19-летний нападающий Коннор Бедард — первый номер драфта-2023 НХЛ.

«Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд и с пятью очками в восьми матчах занимают в турнирной таблице Западной конференции НХЛ 14-е место. «Нэшвилл» выиграл во второй раз кряду после пяти стартовых проигрышей, набрал четыре очка и находится в этой же таблице на 15-й строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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