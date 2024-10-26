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Шайба Драйзайтля и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Питтсбург»

Шайба Драйзайтля и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Питтсбург»
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В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали уверенную сухую победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Драйзайтль (Арвидссон, Бушар) – 33:00     2:0 Бушар (Арвидссон, Подколзин) – 37:35     3:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Экхольм) – 40:16     4:0 Экхольм (Арвидссон) – 47:00 (pp)    

В составе победителей шайбы в свой актив записали Леон Драйзайтль, Эван Бушар, Райан Ньюджент-Хопкинс, а также Маттиас Экхольм. Виктор Арвидссон отличился тремя результативными передачами. В активе российского форварда Василия Подколзина один ассист.

Хоккеисты гостей отметиться голами в этой встрече не смогли.

«Эдмонтон» вышел на 13 место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ, набрав 7 очков. «Питтсбург» с тем же количеством очков занимает такую же строчку турнирной таблицы на Востоке.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
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