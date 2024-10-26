Шайба Драйзайтля и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Питтсбург»

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали уверенную сухую победу со счётом 4:0.

В составе победителей шайбы в свой актив записали Леон Драйзайтль, Эван Бушар, Райан Ньюджент-Хопкинс, а также Маттиас Экхольм. Виктор Арвидссон отличился тремя результативными передачами. В активе российского форварда Василия Подколзина один ассист.

Хоккеисты гостей отметиться голами в этой встрече не смогли.

«Эдмонтон» вышел на 13 место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ, набрав 7 очков. «Питтсбург» с тем же количеством очков занимает такую же строчку турнирной таблицы на Востоке.