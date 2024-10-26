НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз». «Вегас» обыграл соперника со счётом 6:4.

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали уверенную сухую победу со счётом 4:0.