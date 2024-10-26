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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 октября
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Сегодня, 26 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз». «Вегас» обыграл соперника со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Рейнхардт, Бернард-Докер) – 02:40     0:2 Жиру (Дженсен, Батерсон) – 12:15     1:2 Руа (Пирсон, Пьетранджело) – 17:23     2:2 Хаг (Хольц) – 17:44     2:3 Батерсон – 18:34     3:3 Барбашёв (Пьетранджело, Ханифин) – 26:40     3:4 Годетт (Жиру, Штюцле) – 37:44 (pp)     4:4 Гертл (Стоун, Айкел) – 56:49 (pp)     5:4 Колесар (Пирсон, Пьетранджело) – 57:49     6:4 Барбашёв (Айкел, Стоун) – 58:14    

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Пелеч, Палмьери) – 01:23     1:1 Хишир (Братт, Диллон) – 11:36     1:2 Ли (Добсон, Пажо) – 14:03 (pp)     2:2 Лазар (Коттер, Зигенталер) – 25:31     2:3 Палмьери (Романов, Нельсон) – 31:28     3:3 Братт – 58:31     3:4 Хорват (Барзал, Пулок) – 61:09    

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Смит (Райхель, Аллан) – 02:55     2:0 Бедард (Власик, Мёрфи) – 25:14     2:1 Форсберг (Нюквист, Каррье) – 33:41     2:2 Нюквист (Каррье, Смит) – 36:59 (sh)     2:3 Шей (Новак, Евангелиста) – 53:07 (pp)    

В ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали уверенную сухую победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Драйзайтль (Арвидссон, Бушар) – 33:00     2:0 Бушар (Арвидссон, Подколзин) – 37:35     3:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Экхольм) – 40:16     4:0 Экхольм (Арвидссон) – 47:00 (pp)    
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