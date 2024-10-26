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Иван Барбашёв признан второй звездой игрового дня НХЛ

Иван Барбашёв признан второй звездой игрового дня НХЛ
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв признан второй звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:4) нападающий оформил дубль.

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, который в овертайме игры с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) отметился победной шайбой.

Первая звезда дня — голкипер канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, оформивший «сухой» матч в победной встрече с «Питтсбург Пингвинз». Вратарь отразил 27 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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