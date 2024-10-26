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Илья Сорокин одной фразой оценил победный гол «Айлендерс» в овертайме с «Дэвилз»

Илья Сорокин одной фразой оценил победный гол «Айлендерс» в овертайме с «Дэвилз»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил победный гол «островитян» в овертайме гостевой встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Шайбой отметился Бо Хорват.

«Забить в овертайме… Это как Рождество», — приводит слова Сорокина Штефен Рознер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Пелеч, Палмьери) – 01:23     1:1 Хишир (Братт, Диллон) – 11:36     1:2 Ли (Добсон, Пажо) – 14:03 (pp)     2:2 Лазар (Коттер, Зигенталер) – 25:31     2:3 Палмьери (Романов, Нельсон) – 31:28     3:3 Братт – 58:31     3:4 Хорват (Барзал, Пулок) – 61:09    

29-летний Илья Сорокин в игре отразил 32 броска из 35 пришедшихся в створ его ворот (91,43%).

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