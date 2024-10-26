Илья Сорокин одной фразой оценил победный гол «Айлендерс» в овертайме с «Дэвилз»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил победный гол «островитян» в овертайме гостевой встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Шайбой отметился Бо Хорват.

«Забить в овертайме… Это как Рождество», — приводит слова Сорокина Штефен Рознер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

29-летний Илья Сорокин в игре отразил 32 броска из 35 пришедшихся в створ его ворот (91,43%).