Инсайдер НХЛ после начала сезона назвал клубы, которые могут претендовать на Кубок Стэнли

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в статье на сайте Daily Faceoff после первых матчей нового сезона назвал клубы, которые могут претендовать на Кубок Стэнли.

«Касаемо «Нью-Йорк Рейнджерс»… Даже после старта со статистикой 5-0-1 их освистывали в «Мэдисон Сквер Гарден», что для меня является безумием. Также в списке претендентов есть «Даллас Старз», «Виннипег Джетс», которые были невероятны [на старте]. Они играли в соответствии со своей индивидуальностью.

«Вегас Голден Найтс». Учитывая, как эта команда начала, мне очень нравится их сила. Я думаю, «Вегас» в группе претендентов.

У «Эдмонтон Ойлерз» были проблемы, но я смотрю на будущее с точки зрения команды, которая неудачно начинала и прошлый год», — заявил Серавалли.