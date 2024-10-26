«Временами мы были ужасны». Главный тренер «Вегаса» — о победе над «Оттавой»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал победный матч с «Оттавой Сенаторз».
«Всегда стараешься выигрывать каждую из 82 игр сезона, даже если находишься не в лучшей форме. Не буду приукрашивать, сегодня временами мы были ужасны. В конце концов, нам нужно как можно раньше вернуться к своей игре», — приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз». «Вегас» обыграл соперника со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Рейнхардт, Бернард-Докер) – 02:40 0:2 Жиру (Дженсен, Батерсон) – 12:15 1:2 Руа (Пирсон, Пьетранджело) – 17:23 2:2 Хаг (Хольц) – 17:44 2:3 Батерсон – 18:34 3:3 Барбашёв (Пьетранджело, Ханифин) – 26:40 3:4 Годетт (Жиру, Штюцле) – 37:44 (pp) 4:4 Гертл (Стоун, Айкел) – 56:49 (pp) 5:4 Колесар (Пирсон, Пьетранджело) – 57:49 6:4 Барбашёв (Айкел, Стоун) – 58:14
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