«Временами мы были ужасны». Главный тренер «Вегаса» — о победе над «Оттавой»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал победный матч с «Оттавой Сенаторз».

«Всегда стараешься выигрывать каждую из 82 игр сезона, даже если находишься не в лучшей форме. Не буду приукрашивать, сегодня временами мы были ужасны. В конце концов, нам нужно как можно раньше вернуться к своей игре», — приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторз». «Вегас» обыграл соперника со счётом 6:4.