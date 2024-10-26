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Артюхин: не вижу смысла в отставке главного тренера «Авангарда»

Артюхин: не вижу смысла в отставке главного тренера «Авангарда»
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о проблемах омского «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Многое зависит от того, что не играет Владимир Ткачёв. И Рид Буше не может выйти на тот уровень игры, который он показывал вместе с ним. А это очки и победные шайбы. Ребята, которых взяли, не могут заменить Ткачёва. Есть проблемы с вратарской линией. Не хочется обвинять парней, но проблемы есть. В нужный момент не хватает игрока, который мог бы подстраховать защитников. Оборона действует не лучшим образом. Ребята много ошибаются, и вратари не всегда справляются.

Что касается увольнения тренера, то нужно понимать, кто может прийти вместо нынешнего наставника. Сейчас не так много людей, которые могли бы туда войти, даже если брать иностранцев. Я не вижу смысла в отставке, потому что замены пока нет», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Матч «Авангард» – «Металлург» 27 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

«Авангард» с 13 очками после 18 матчей располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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