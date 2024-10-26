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Председатель совета директоров СКА Медведев высказался о кричалке болельщиков «Спартака»

Председатель совета директоров СКА Медведев высказался о кричалке болельщиков «Спартака»
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил кричалку болельщиков «Спартака» в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

«Разочаровали пара непотребных кричалок фанатов «Спартака». Особенно на фоне того, что они время от времени показывали умение болеть не против (СКА), а за («Спартак»). Уверен, что хоккейным богам это крайне не понравилось, как и не должно понравиться руководству КХЛ и, надеюсь, владельцам, партнёрам и спонсорам легендарного клуба», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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