Председатель совета директоров СКА Медведев высказался о кричалке болельщиков «Спартака»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил кричалку болельщиков «Спартака» в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».
«Разочаровали пара непотребных кричалок фанатов «Спартака». Особенно на фоне того, что они время от времени показывали умение болеть не против (СКА), а за («Спартак»). Уверен, что хоккейным богам это крайне не понравилось, как и не должно понравиться руководству КХЛ и, надеюсь, владельцам, партнёрам и спонсорам легендарного клуба», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).
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