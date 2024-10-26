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«Если даже тебя обзывают, это в кайф». Кузнецов — об атмосфере на игре «Спартак» — СКА

«Если даже тебя обзывают, это в кайф». Кузнецов — об атмосфере на игре «Спартак» — СКА
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об атмосфере в Москве на игре со «Спартаком» (5:2) и высказался касаемо кричалки болельщиков красно-белых «СКА — позор российского хоккея».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Я тут раньше не играл. Помню, когда играли в Сокольниках против «Спартака»: 1,5 тыс. челябинцев, 2 тыс. болельщиков «Спартака», крутая атмосфера. Особенные игры против красного ромбика, у них болельщики другие. Я кайфанул — настоящие эмоции, живые люди. То, что их команда хлопала болельщикам после матча, дорогого стоит. Приятно было видеть полные трибуны болельщиков, и хотелось, чтобы было так на каждом стадионе.

Я ходил на «Зенит» только из-за «Виража», если даже они тебя обзывают, это в кайф. Конечно, не хочется слушать матерщинные слова», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

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