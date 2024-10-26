«Если даже тебя обзывают, это в кайф». Кузнецов — об атмосфере на игре «Спартак» — СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об атмосфере в Москве на игре со «Спартаком» (5:2) и высказался касаемо кричалки болельщиков красно-белых «СКА — позор российского хоккея».
«Я тут раньше не играл. Помню, когда играли в Сокольниках против «Спартака»: 1,5 тыс. челябинцев, 2 тыс. болельщиков «Спартака», крутая атмосфера. Особенные игры против красного ромбика, у них болельщики другие. Я кайфанул — настоящие эмоции, живые люди. То, что их команда хлопала болельщикам после матча, дорогого стоит. Приятно было видеть полные трибуны болельщиков, и хотелось, чтобы было так на каждом стадионе.
Я ходил на «Зенит» только из-за «Виража», если даже они тебя обзывают, это в кайф. Конечно, не хочется слушать матерщинные слова», — приводит слова Кузнецова ТАСС.
- 26 октября 2024
-
10:20
-
10:04
-
09:47
-
09:33
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:09
-
08:02
-
06:36
-
06:21
-
06:03
-
04:45
-
04:04
-
03:47
-
00:01
- 25 октября 2024
-
23:27
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:15
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:26
-
21:22