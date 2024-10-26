«Если даже тебя обзывают, это в кайф». Кузнецов — об атмосфере на игре «Спартак» — СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об атмосфере в Москве на игре со «Спартаком» (5:2) и высказался касаемо кричалки болельщиков красно-белых «СКА — позор российского хоккея».

«Я тут раньше не играл. Помню, когда играли в Сокольниках против «Спартака»: 1,5 тыс. челябинцев, 2 тыс. болельщиков «Спартака», крутая атмосфера. Особенные игры против красного ромбика, у них болельщики другие. Я кайфанул — настоящие эмоции, живые люди. То, что их команда хлопала болельщикам после матча, дорогого стоит. Приятно было видеть полные трибуны болельщиков, и хотелось, чтобы было так на каждом стадионе.

Я ходил на «Зенит» только из-за «Виража», если даже они тебя обзывают, это в кайф. Конечно, не хочется слушать матерщинные слова», — приводит слова Кузнецова ТАСС.