Вратарь «Адмирала»: Бобровский — легенда, хоккейный Криштиану Роналду!

Вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров рассказал об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Для меня это эталон, я смотрел на него, когда ещё был ребёнком, а он только начинал карьеру в НХЛ. Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте – это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.

Бобровский – легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает её. Сергей показывает, каким должен быть профессионал. Бобровский – это хоккейный Криштиану Роналду!» — приводит слова Мишурова Metaratings.

Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.