Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Адмирала»: Бобровский — легенда, хоккейный Криштиану Роналду!

Вратарь «Адмирала»: Бобровский — легенда, хоккейный Криштиану Роналду!
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров рассказал об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Для меня это эталон, я смотрел на него, когда ещё был ребёнком, а он только начинал карьеру в НХЛ. Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте – это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.

Бобровский – легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает её. Сергей показывает, каким должен быть профессионал. Бобровский – это хоккейный Криштиану Роналду!» — приводит слова Мишурова Metaratings.

Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

Материалы по теме
«Он — рок-звезда!» Реакция Америки на грандиозное достижение Бобровского в НХЛ
«Он — рок-звезда!» Реакция Америки на грандиозное достижение Бобровского в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android