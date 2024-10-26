Ветеран СКА: если обменять Серебрякова, то можно усилить другую команду, вопрос сложный

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев оценил будущее голкипера Никиты Серебрякова в армейском клубе.

— Серебрякову надо тренироваться и доказывать, что он лучший. Чтобы выйти на игру, показать результат.

— Серебряков ещё не отрезанный ломоть для СКА?

— Нет, в этом и есть конкуренция. Если у тебя спад, ставят другого вратаря. А тот почему-то не пропускает, и команда с ним выигрывает. А тебе надо возвращаться обратно в состав — это труднее. Нельзя выпадать из обоймы, иначе твоё место займет конкурент.

— Если Никиту обменяют в другой клуб, для СКА не возникнет проблем?

— Если СКА обменяет Серебрякова, то может усилить другую команду. Тут вопрос сложный. Не думаю, что так может произойти, что Серебрякова списали со счетов. Он в прошлом сезоне неплохо играл и в этом ещё пригодится, — цитирует Каменева «РБ Спорт».