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«Кузнецов был занозой». Форвард «Спартака» Ружичка — о нападающем СКА

«Кузнецов был занозой». Форвард «Спартака» Ружичка — о нападающем СКА
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Форвард «Спартака» Адам Ружичка рассказал об игре нападающего СКА Евгения Кузнецова в очной встрече команд КХЛ.

— После матча вы говорили с Евгением Кузнецовым. Пересекались в НХЛ с ним?
— Да, поговорили с ним немного. Мы уже пересекались в программе помощи игроков в НХЛ, подружились с ним. Вот поговорили после игры.

— Евгений сегодня доставил вашей команде много неприятностей.
— Да, он был занозой в игровом плане. Он много играл в НХЛ и знает, что делать, чтобы доставить неприятности сопернику. Он отличный игрок, — цитирует Ружичку Sport24.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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