«Кузнецов был занозой». Форвард «Спартака» Ружичка — о нападающем СКА

Форвард «Спартака» Адам Ружичка рассказал об игре нападающего СКА Евгения Кузнецова в очной встрече команд КХЛ.

— После матча вы говорили с Евгением Кузнецовым. Пересекались в НХЛ с ним?

— Да, поговорили с ним немного. Мы уже пересекались в программе помощи игроков в НХЛ, подружились с ним. Вот поговорили после игры.

— Евгений сегодня доставил вашей команде много неприятностей.

— Да, он был занозой в игровом плане. Он много играл в НХЛ и знает, что делать, чтобы доставить неприятности сопернику. Он отличный игрок, — цитирует Ружичку Sport24.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).