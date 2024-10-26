Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шестёркин получит всё, что захочет». Источник в НХЛ — о новом контракте голкипера

«Шестёркин получит всё, что захочет». Источник в НХЛ — о новом контракте голкипера
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин при подписании нового контракта с клубом может получить любую зарплату, которую пожелает. Об этом сообщает RG со ссылкой на источник в Национальной хоккейной лиге.

«Я думаю, что в основе всего этого лежит то, что, если Игорь Шестёркин захочет $ 12 млн или $ 12,5 млн, он их получит. Если кэпхит по новому контракту будет $ 12 млн, а потолок вырастет до $ 92 млн, его процент потолка (13–15) будет примерно равен тому, что было у Хенрика Лундквиста, когда он подписал контракт с «Рейнджерс» на $ 8,5 млн в год.

Можно по-разному заключить соглашение. Есть бонусные деньги за подписание контракта и всё такое. Но в конце концов Шестёркин получит всё, что захочет», — заявил источник.

Матч «Авангард» – «Металлург» 27 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
Материалы по теме
Источник: Шестёркин хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android