«Шестёркин получит всё, что захочет». Источник в НХЛ — о новом контракте голкипера

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин при подписании нового контракта с клубом может получить любую зарплату, которую пожелает. Об этом сообщает RG со ссылкой на источник в Национальной хоккейной лиге.

«Я думаю, что в основе всего этого лежит то, что, если Игорь Шестёркин захочет $ 12 млн или $ 12,5 млн, он их получит. Если кэпхит по новому контракту будет $ 12 млн, а потолок вырастет до $ 92 млн, его процент потолка (13–15) будет примерно равен тому, что было у Хенрика Лундквиста, когда он подписал контракт с «Рейнджерс» на $ 8,5 млн в год.

Можно по-разному заключить соглашение. Есть бонусные деньги за подписание контракта и всё такое. Но в конце концов Шестёркин получит всё, что захочет», — заявил источник.