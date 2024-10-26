Пашков: КХЛ пора писать письма не в «Лангнау», а в ИИХФ, готовить почву для возвращения

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков после письма КХЛ в швейцарскую лигу касаемо нападающего Михала Криштофа заявил, что лиге необходимо налаживать отношения с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

«Моё мнение — надо проявить свою силу и отказаться от своего решения разорвать отношения с ИИХФ, которое, наверное, было принято на эмоциях и неправильно. Пора писать письма не в «Лангнау», а в ИИХФ!

Мы уже убедились, что никакого толку от нашего демарша нет. Более того, у словака могут найтись последователи, которые будут выкручивать клубам и тренерам руки, шантажировать. Во всяком случае они могут проявить себя весной, когда пойдут международные турниры, а все зарплаты окажутся выплачены.

А главные проблемы, считаю, начнутся в тот момент, когда нас вернут на международную арену. Участие игроков КХЛ и, если правильно понимаю, МХЛ в мировых турнирах окажется подвешенным. Это касается и взрослых, и молодёжных, и юниорских сборных. Может возникнуть грандиозный скандал.

Вообще нам надо работать на опережение. Дипломатия — это искусство, нужно его использовать и планомерно готовить почву для своего возвращения. А обидеться на ИИХФ и хлопнуть дверью — признак слабости или дурости», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.