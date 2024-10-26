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Плющев — о СКА: авторитет зарабатывается годами, нельзя заставить кого-то любить или нет

Плющев — о СКА: авторитет зарабатывается годами, нельзя заставить кого-то любить или нет
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

«Если это было сделано нецензурно, то реакция сто процентов должна быть. На хоккей ходят женщины, дети. А если это было в рамках, но жёстко, то это довольно типичная ситуация для спортивного мероприятия. К СКА у «Спартака» особое отношение.

Это было цензурно, но обидно? Значит, так фанаты выражают отношение к питерскому клубу. Насильно мил не будешь, нельзя заставить кого-то любить или не любить. Авторитет зарабатывается годами. Те команды, которые большинство людей уважает, меньше всего попадают в такие истории и конфликты», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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