«Большое спасибо системе Ротенберга». Форвард «Миннесоты» Хуснутдинов — об игре в СКА

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов рассказал о своём периоде игры в СКА под руководством Романа Ротенберга.

«Большое спасибо системе Романа Ротенберга. Я попал в основной состав СКА, и они подарили мне несколько хороших минут. Я проводил достаточно времени на льду с ветеранами, и это сыграло важную роль в моей карьере и жизни. Я думаю, что выбрал правильный путь. Никто не знает, что произошло бы, если бы они поступили по-другому», — приводит слова Хуснутдинова RG.

В нынешнем сезоне 22-летний Хуснутдинов провёл в НХЛ семь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.