Артюхин — об «Амуре»: можно укрепиться теми, кто грызёт лёд, а можно сытыми котами

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал неудачную игру хабаровского «Амура» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Огромные вопросы к руководству «Амура». Из года в год в команду вливают сумасшедшие деньги. Бюджет практически максимальный, а результата – ноль. Никаких действий я не вижу. Можно укрепиться молодыми и перспективными игроками, которые грызут лёд. А можно укрепиться сытыми котами, которым не очень хочется что-то доказывать. Они просто играют в свою игру, на своём опыте и мастерстве. Долго ты так не проиграешь.

Нужно терпеть и доставать из себя. Все те люди, которые были подписаны с хорошими контрактами, не оправдывают свои подписания. Много вопросов к селекции. Из года в год много вопросов к селекции. Люди, которые всем управляют, продолжают оставаться на своих местах», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

«Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр.