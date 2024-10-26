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Валерий Каменский отреагировал на кричалку болельщиков «Спартака» в игре со СКА

Валерий Каменский отреагировал на кричалку болельщиков «Спартака» в игре со СКА
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

«Видел и слышал кричалки болельщиков «Спартака», но разве у нас это первый раз? В КХЛ есть регламент, есть определённые наказания за подобное поведение. Поэтому будем ждать официальное заявление. Санкции за неподобающее поведение могут применяться к любому тренеру, к любому игроку и команде. И неважно, СКА это, ЦСКА или «Спартак». Всё прописано в регламенте, поэтому все будут действовать в рамках его правил.

Конечно, отрицательно отношусь к этой кричалке красно-белых. Народ приходит на хоккей отдыхать. Сейчас лига и все клубы ведут большую работу с болельщиками, поэтому на данный момент у нас очень хорошая атмосфера на хоккее, много народа с детьми. Это эмоции, всё бывает. Никуда не денешься, но мы боремся с этим и стараемся, чтобы этого было меньше.

Я против Fan ID, который есть на футболе. Для этого у нас много камер на стадионах, где можно любого болельщика и крикуна спокойно вычислить, не пускать его или даже наказать. Есть определённые правила. Я сторонник свободного входа на ледовую арену», — цитирует Каменского Sport24.

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