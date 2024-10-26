«Вашингтон» вошёл в топ-10 рейтинга команд на старте сезона НХЛ по версии The Athletic

Североамериканские журналисты в статье на сайте The Athletic составили рейтинг силы команд НХЛ после начала нового сезона. «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина занял девятое место в данном списке.

«Пока ещё рано записывать «Кэпиталз» в список команд для плей-офф, но очевидно, что это лучшая команда, чем та, которую мы видели в прошлом сезоне», — сказано в статье.

Полностью рейтинг силы команд НХЛ по версии The Athletic выглядит так:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс» (пять побед — одно поражение в основное время — одно поражение в ОТ/Б).

2. «Даллас Старз» (6-2-0).

3. «Миннесота Уайлд» (5-0-2).

4. «Виннипег Джетс» (7-0-0).

5. «Флорида Пантерз» (5-3-1).

6. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3-0).

7. «Каролина Харрикейнз» (4-2-0).

8. «Колорадо Эвеланш» (4-4-0).

9. «Вашингтон Кэпиталз» (5-1-0).

10. «Ванкувер Кэнакс» (3-1-2).

11. «Вегас Голден Найтс» (4-2-1).

12. «Эдмонтон Ойлерз» (2-4-1).

13. «Торонто Мэйпл Лифс» (4-4-0).

14. «Нью-Джерси Дэвилз» (5-4-1).

15. «Лос-Анджелес Кингз» (3-2-2).

16. «Калгари Флэймз» (5-1-1).

17. «Оттава Сенаторз» (4-2-0).

18. «Юта» (4-3-1).

19. «Нью-Йорк Айлендерс» (2-2-2).

20. «Сент-Луис Блюз» (5-3-0).

21. «Бостон Брюинз» (3-4-1).

22. «Сиэтл Кракен» (4-3-1).

23. «Детройт Ред Уингз» (4-3-0).

24. «Нэшвилл Предаторз» (1-5-0).

25. «Баффало Сэйбрз» (3-4-1).

26. «Анахайм Дакс» (3-2-1).

27. «Коламбус Блю Джекетс» (3-3-0).

28. «Питтсбург Пингвинз» (3-4-1).

29. «Чикаго Блэкхоукс» (2-4-1).

30. «Монреаль Канадиенс» (2-4-1).

31. «Филадельфия Флайерз» (1-5-1).

32. «Сан-Хосе Шаркс» (0-5-2).