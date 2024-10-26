«Вашингтон» вошёл в топ-10 рейтинга команд на старте сезона НХЛ по версии The Athletic

Североамериканские журналисты в статье на сайте The Athletic составили рейтинг силы команд НХЛ после начала нового сезона. «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина занял девятое место в данном списке.
«Пока ещё рано записывать «Кэпиталз» в список команд для плей-офф, но очевидно, что это лучшая команда, чем та, которую мы видели в прошлом сезоне», — сказано в статье.
Полностью рейтинг силы команд НХЛ по версии The Athletic выглядит так:
1. «Нью-Йорк Рейнджерс» (пять побед — одно поражение в основное время — одно поражение в ОТ/Б).
2. «Даллас Старз» (6-2-0).
3. «Миннесота Уайлд» (5-0-2).
4. «Виннипег Джетс» (7-0-0).
5. «Флорида Пантерз» (5-3-1).
6. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3-0).
7. «Каролина Харрикейнз» (4-2-0).
8. «Колорадо Эвеланш» (4-4-0).
9. «Вашингтон Кэпиталз» (5-1-0).
10. «Ванкувер Кэнакс» (3-1-2).
11. «Вегас Голден Найтс» (4-2-1).
12. «Эдмонтон Ойлерз» (2-4-1).
13. «Торонто Мэйпл Лифс» (4-4-0).
14. «Нью-Джерси Дэвилз» (5-4-1).
15. «Лос-Анджелес Кингз» (3-2-2).
16. «Калгари Флэймз» (5-1-1).
17. «Оттава Сенаторз» (4-2-0).
18. «Юта» (4-3-1).
19. «Нью-Йорк Айлендерс» (2-2-2).
20. «Сент-Луис Блюз» (5-3-0).
21. «Бостон Брюинз» (3-4-1).
22. «Сиэтл Кракен» (4-3-1).
23. «Детройт Ред Уингз» (4-3-0).
24. «Нэшвилл Предаторз» (1-5-0).
25. «Баффало Сэйбрз» (3-4-1).
26. «Анахайм Дакс» (3-2-1).
27. «Коламбус Блю Джекетс» (3-3-0).
28. «Питтсбург Пингвинз» (3-4-1).
29. «Чикаго Блэкхоукс» (2-4-1).
30. «Монреаль Канадиенс» (2-4-1).
31. «Филадельфия Флайерз» (1-5-1).
32. «Сан-Хосе Шаркс» (0-5-2).