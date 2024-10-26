«Нет ничего плохого в том, что он колючий на льду». Хуснутдинов — о характере Мичкова

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов отреагировал на слова некоторых экспертов о том, что у форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова непростой характер.

«Они его знают? Нет ничего плохого в том, что он колючий на льду. Хороший игрок, хороший парень. И в жизни, и на льду», — приводит слова Хуснутдинова RG.

Напомним, Хуснутдинов и Мичков выступали вместе за клуб «Сочи».

В нынешнем сезоне 22-летний Хуснутдинов провёл в НХЛ семь матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Мичков в семи играх записал на своё счёт 7 (3+4) очков. Матвей стал пятым игроком в истории «лётчиков» среди хоккеистов, которым ещё не исполнилось 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых семи матчах.