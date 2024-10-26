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Кузнецов: СКА — это топ в мире во всём, в том числе и в плане организационных моментов

Кузнецов: СКА — это топ в мире во всём, в том числе и в плане организационных моментов
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об инфраструктуре армейского клуба и сравнил КХЛ со временем, когда он уезжал в НХЛ в 2014 году.

«Что касается уровня лиги, то пока сложно об этом говорить, мы не со всеми сыграли. А так, хотелось, чтобы, конечно, побольше болельщиков было. Если говорить о СКА, то это топ в мире во всём, в том числе и в плане организационных моментов. Если же говорить о лиге вообще, то всё стало намного лучше. Все клубы соблюдают необходимые правила, чтобы развиваться», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

В 16 матчах регулярки Кузнецов записал на свой счёт 16 (5+11) результативных баллов.

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