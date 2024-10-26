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«Спартак» — второй соперник СКА, кого армейцы побеждали не менее 100 раз

«Спартак» — второй соперник СКА, кого армейцы побеждали не менее 100 раз
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СКА во вчерашней встрече одержал сотую победу над «Спартаком» в 246-м официальном матче с красно-белыми. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

97 выигрышей приходятся на чемпионаты страны, два — на Кубок лиги 1989 года и ещё один — на переходный турнир — 1999. «Спартак» — второй соперник за всю историю СКА, кого армейцы побеждали не менее 100 раз. Первым является «Торпедо» — нижегородцев обыграли 107 раз.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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