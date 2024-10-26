«Спартак» — второй соперник СКА, кого армейцы побеждали не менее 100 раз

СКА во вчерашней встрече одержал сотую победу над «Спартаком» в 246-м официальном матче с красно-белыми. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

97 выигрышей приходятся на чемпионаты страны, два — на Кубок лиги 1989 года и ещё один — на переходный турнир — 1999. «Спартак» — второй соперник за всю историю СКА, кого армейцы побеждали не менее 100 раз. Первым является «Торпедо» — нижегородцев обыграли 107 раз.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московский «Спартак» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. СКА одержал победу со счётом 5:2.