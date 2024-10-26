Черкас: когда СКА сравнял счёт, «Спартак» закончился, играла одна команда

Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас прокомментировал победу армейского клуба над «Спартаком» (5:2).

– Матча со «Спартаком» ждали, потому что соперники ведут борьбу за лидерство в Западной конференции. И ожидания оправдались. Интрига была. «Спартак» вёл 2:0, но меня не покидало ощущение, что армейцы прибавят и всё перевернут. Так и получилось. Забросили пять шайб. Великолепно выглядели Демидов, Григоренко, Плотников – да все! Заврагин, голкипер СКА, пропустив две шайбы, несколько раз выручил команду при счёте 3:2 в пользу армейцев. И подтвердил, что у него крепкая психика. В экстремальной ситуации он свою работу выполняет, играет здорово. И голы СКА забил красивые. Как Кузнецов «раздел» вратаря, как Плотников завершил, когда ему отдали на пустые ворота! Эстетическое наслаждение. СКА здорово играл в давление, и спартаковцы не успевали за соперником.

– Красно-белых не видно было со второй половины матча.

– Как только СКА забил два гола за полминуты, сделав счёт 2:2, «Спартак» закончился. Играла одна команда, хозяева только эпизодами вспыхивали. Видно было, что армейцы играли с запасом и в любой момент могли добавить, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.