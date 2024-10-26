«Болельщики всё видят». Трёхкратный чемпион мира — о кричалке в игре «Спартак» — СКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о кричалках фанатов «Спартака» в игре со СКА (5:2).

«А как КХЛ может это регулировать? Это фанаты, это болельщики. Я почитал комментарии Романа Борисовича – да, «Спартак», наверное, будут штрафовать. Но при всём уважении главное – узнать, почему это кричат, для чего это кричат. Здесь надо разбираться.

Понятно, что из-за политики СКА отношение к ним неоднозначное, те же переходы – это всё видно, это понятно. Просто с этим тоже надо бороться. СКА – большая структура, много команд. Плюс те команды, в которые они отдают игроков. Давайте говорить прямо, эта проблема есть, и КХЛ пытается эти проблемы решить. Просто так ничего не бывает, болельщики тоже всё видят и понимают», — цитирует Терещенко «Советский спорт».