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«Болельщики всё видят». Трёхкратный чемпион мира — о кричалке в игре «Спартак» — СКА

«Болельщики всё видят». Трёхкратный чемпион мира — о кричалке в игре «Спартак» — СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о кричалках фанатов «Спартака» в игре со СКА (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«А как КХЛ может это регулировать? Это фанаты, это болельщики. Я почитал комментарии Романа Борисовича – да, «Спартак», наверное, будут штрафовать. Но при всём уважении главное – узнать, почему это кричат, для чего это кричат. Здесь надо разбираться.

Понятно, что из-за политики СКА отношение к ним неоднозначное, те же переходы – это всё видно, это понятно. Просто с этим тоже надо бороться. СКА – большая структура, много команд. Плюс те команды, в которые они отдают игроков. Давайте говорить прямо, эта проблема есть, и КХЛ пытается эти проблемы решить. Просто так ничего не бывает, болельщики тоже всё видят и понимают», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

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