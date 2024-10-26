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Евгений Кузнецов установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в КХЛ

Евгений Кузнецов установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в КХЛ
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в КХЛ, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Евгений набирает очки в семи играх подряд (четыре гола и семь передач). Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2013/2014. Тогда в составе «Трактора» Кузнецов в шести играх подряд набрал 7 (4+3) очков.

Напомним, во вчерашней встрече со «Спартаком» Кузнецов отметился заброшенной шайбой.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

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