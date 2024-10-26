В «Амуре» прокомментировали слухи об отставке главного тренера

Генеральный менеджер ХК «Амур» Вадим Покотило прокомментировал слухи из СМИ об отставке главного тренера Андрея Мартемьянова.

«Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего. Хочу сказать болельщикам, что в клубе все всё понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать. Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме, мы надеемся, что их она проведёт гораздо лучше, чем предыдущие два», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

«Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр.