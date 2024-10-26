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В «Амуре» прокомментировали слухи об отставке главного тренера

В «Амуре» прокомментировали слухи об отставке главного тренера
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Генеральный менеджер ХК «Амур» Вадим Покотило прокомментировал слухи из СМИ об отставке главного тренера Андрея Мартемьянова.

«Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего. Хочу сказать болельщикам, что в клубе все всё понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать. Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме, мы надеемся, что их она проведёт гораздо лучше, чем предыдущие два», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

«Амур» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 12 очков после 19 игр.

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