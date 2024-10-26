Сергей Герсонский рассказал, чем академия «Авангарда» выделяется на фоне остальных

Главный тренер академии «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал об отличиях омской академии от подобных организаций в других клубах.

— Вы много где бывали, много что видели — у вас обширный опыт. Чем-то академия в Омске выделяется, на ваш взгляд?

— Да, я, конечно, видел другие академии и школы, новые комплексы, которые только делают первые шаги. Но нигде пока я не встречал такого пристального внимания со стороны руководства клуба, такой целостной структурной линии по развитию игроков, как в системе «Авангарда». Здесь есть своё отличие, свои преимущества. В Омске и отбор игроков более детальный, и условия создаются более конкретные для того, чтобы улучшить их подготовку. Можно быть уверенным, что тренировочный процесс не нарушится. Все службы стараются, чтобы из ребят получились первоклассные мастера. Очень важно не убить инициативу, дать возможность развиваться.

Мы еженедельно встречаемся с генеральным директором «Авангарда» Германом Чистяковым, чтобы обсудить состояние дел и решить какие-то актуальные вопросы. Он постоянно интересуется всеми деталями жизни академии, бывает на тренерских советах. Такой подход о многом говорит, — приводит слова Герсонского сайт «Авангарда».