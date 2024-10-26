Андрей Назаров отреагировал на инцидент с болельщиками в матче КХЛ между «Спартаком» и СКА

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, как относится к скандальной кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея», на это обратил внимание тренер СКА Роман Ротенберг.

«На самом деле, какой бы негативной ни оказалась итоговая повестка вчерашнего матча между «Спартаком» и СКА, сам хоккей получился ярким и очень интересным, с большим количеством заброшенных шайб. Конечно, у телевизора такие матчи порой лучше смотреть с приглушённым звуком. Важно понимать, что мы живём в непростое время, нужно ценить и дорожить в том числе отечественным спортом, поддерживать развитие клубов и лиги, привлекать спонсоров. Наблюдать за качественной игрой с большим числом российских и зарубежных мастеров всегда здорово.

Нельзя не отметить и завершившийся в хоккейном городе Казани саммит БРИКС. Мы можем только восхищаться сумасшедшей работоспособностью нашего национального лидера. Это оценили во всём мире. Свидетельство – сразу 13 новых стран-партнёров. Все видят сплочение вокруг нашего президента 150-миллионным единым кулаком. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.