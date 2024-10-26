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Губерниев: давление болельщиков «Спартака» на СКА, мягко говоря, было на грани фола

Губерниев: давление болельщиков «Спартака» на СКА, мягко говоря, было на грани фола
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальной кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея», на это обратил внимание тренер СКА Роман Ротенберг.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

Встреча СКА со «Спартаком» прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Ротенберга одержала победу со счётом 5:2.

«Конечно, вчера было мощнейшее давление со стороны болельщиков «Спартака». Мягко говоря, это было на грани фола. При этом я убеждён, что СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина. Также я хочу сказать, что и хоккейный «Спартак» — крепкая команда. Вообще было любо-дорого смотреть за хоккеем и драматургией. Подобные камбэки нужны не только ленинградскому хоккею, но и в целом всему хоккею. Это страсть и дополнительное внимание», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».

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