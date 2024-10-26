Губерниев: давление болельщиков «Спартака» на СКА, мягко говоря, было на грани фола

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальной кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея», на это обратил внимание тренер СКА Роман Ротенберг.
Встреча СКА со «Спартаком» прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Ротенберга одержала победу со счётом 5:2.
«Конечно, вчера было мощнейшее давление со стороны болельщиков «Спартака». Мягко говоря, это было на грани фола. При этом я убеждён, что СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина. Также я хочу сказать, что и хоккейный «Спартак» — крепкая команда. Вообще было любо-дорого смотреть за хоккеем и драматургией. Подобные камбэки нужны не только ленинградскому хоккею, но и в целом всему хоккею. Это страсть и дополнительное внимание», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».
- 26 октября 2024
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