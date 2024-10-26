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«Пожелаю Ротенбергу спокойнее относиться». Майоров — о кричалке фанатов «Спартака»

«Пожелаю Ротенбергу спокойнее относиться». Майоров — о кричалке фанатов «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея».

«Не слышал эту кричалку. Кричат и кричат — мало ли что выдумывают. В советское время кричали: «Судью на мыло» — и как к этому относиться?

Реакция Ротенберга? Пожелаю ему спокойнее относиться к подобным вещам. Болельщик на то и болельщик, чтобы выплёскивать свои эмоции, иногда не контролируя их. Это абсолютно нормальное явление.

Тем более ничего хамского в этой кричалке нет. Ну «позор нашего хоккея», и что? В футболе тоже кричат, что «Зенит» — позор нашего футбола. А в чём позор-то заключается? Непонятно. Для меня всё в рамках нормы», — цитирует Майорова Sport24.

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