«Пожелаю Ротенбергу спокойнее относиться». Майоров — о кричалке фанатов «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея».

«Не слышал эту кричалку. Кричат и кричат — мало ли что выдумывают. В советское время кричали: «Судью на мыло» — и как к этому относиться?

Реакция Ротенберга? Пожелаю ему спокойнее относиться к подобным вещам. Болельщик на то и болельщик, чтобы выплёскивать свои эмоции, иногда не контролируя их. Это абсолютно нормальное явление.

Тем более ничего хамского в этой кричалке нет. Ну «позор нашего хоккея», и что? В футболе тоже кричат, что «Зенит» — позор нашего футбола. А в чём позор-то заключается? Непонятно. Для меня всё в рамках нормы», — цитирует Майорова Sport24.