В швейцарском клубе прокомментировали подписание Криштофа, у которого контракт с «Сочи»

Генеральный менеджер швейцарского клуба «Лангнау Тайгерс» Паскаль Мюллер прокомментировал подписание контракта с нападающим Михалом Криштофом, у которого действует соглашение с ХК «Сочи».

«Мы не предоставляем никакой информации о каких-либо трансферах — ни о национальных, ни о международных. Все наши трансферы официально и правильно обрабатываются и, следовательно, подтверждаются», — приводит слова Мюллера Odds.

Напомним, Криштоф в минувшем межсезонье подписал контракт с «Сочи», однако 17 октября клуб сообщил, что хоккеист покинул расположение команды. Оказалось, что Михал заключил соглашение со швейцарским «Лангнау» и уехал туда во время действия контракта с «Сочи». ИИХФ заявила, что никаких претензий к швейцарскому клубу и к Криштофу не имеет, потому что КХЛ сейчас никак не связана с ФХР.