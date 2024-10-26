«Мы просмотрели эпизод, никакого мата не было». Каменский — о словах Ротенберга
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о мате от болельщиков на игре со «Спартаком» в Москве. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея», на это обратил внимание тренер Ротенберг после встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5) 2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5) 2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5) 2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5) 2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4) 2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5) 2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)
«КХЛ работает в рамках регламента, а в «Спартаке» сейчас самая лучшая атмосфера, все болельщики корректные. А если есть какое-то обращение из команд, то, естественно, лига рассматривает и делает всё по регламенту.
Мы просмотрели этот эпизод, и никакого мата не было. Это эмоции, и хоккей — это спорт. И все болельщики, тем более спартаковские, вели себя корректно», — цитирует Каменского Sport24.
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