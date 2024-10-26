«Мы просмотрели эпизод, никакого мата не было». Каменский — о словах Ротенберга

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о мате от болельщиков на игре со «Спартаком» в Москве. Болельщики красно-белых скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея», на это обратил внимание тренер Ротенберг после встречи.

«КХЛ работает в рамках регламента, а в «Спартаке» сейчас самая лучшая атмосфера, все болельщики корректные. А если есть какое-то обращение из команд, то, естественно, лига рассматривает и делает всё по регламенту.

Мы просмотрели этот эпизод, и никакого мата не было. Это эмоции, и хоккей — это спорт. И все болельщики, тем более спартаковские, вели себя корректно», — цитирует Каменского Sport24.