«Возможно, есть элемент зависти». Крикунов — о кричалках фанатов «Спартака» в адрес СКА

Заслуженный тренер России, бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил нецензурные кричалки фанатов «Спартака» в матче с армейцами Петербурга (2:5) и заявил, что многие из них просто завидуют СКА.

«Не сказал бы, что к СКА относятся с презрением, но, возможно, есть какой-то элемент зависти. СКА — команда без ограничений, идеальные условия. В НХЛ «Торонто» и «Рейнджерс» — самые богатые клубы, но никто же их не чмырит за это. Так бывает.

Раньше «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» были самыми богатыми клубами ещё в российской лиге. И что? Это же не плохо, пусть все стремятся к этому. Это не тот повод, по которому надо заряжать. Это несерьёзно», — цитирует Крикунова «Советский Спорт».