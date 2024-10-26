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Депутат Свищёв — о кричалке про СКА: нельзя превращать всё в вакханалию и беспредел

Депутат Свищёв — о кричалке про СКА: нельзя превращать всё в вакханалию и беспредел
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Экс-председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал непозволительным поведение болельщиков «Спартака», скандировавших нецензурные кричалки в адрес хоккеистов СКА в матче с петербургским клубом (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Конечно, это некрасиво. А какой смысл фанатам «Спартака» оскорблять по сути своих же коллег по цеху? Это что, провокация была или это от низкой культуры? Если не нравится эта команда, просто не приходи на матч. Я считаю, это абсолютно непозволительное поведение фанатов «Спартака».

Думаю, КХЛ должна разобраться в этом поступке, соответствующий комитет лиги должен сделать выводы. Должно быть применено наказание в соответствии с регламентом. Нельзя превращать всё в вакханалию и беспредел, дальше уже будет хулиганство. Такие вещи надо однозначно пресекать», — цитирует Свищёва «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что лига пересмотрела эпизод и не нашла никаких матерных слов в кричалках фанатов «Спартака».

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