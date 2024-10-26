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Щитов: можно хаять СКА, но по факту клуб делает очень хорошую работу

Щитов: можно хаять СКА, но по факту клуб делает очень хорошую работу
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Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал нецензурные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес СКА и заявил, что петербургский клуб проделал оченю хорошую работу по привлечению звёздных хоккеистов в КХЛ.

«Большинство болельщиков так реагирует на СКА, потому что это команда, которая может позволить себе больше, чем другие клубы. Может позволить дорогих хоккеистов со звёздным статусом. Многие с этим не согласны, и вот таким образом выражают своё мнение. Что с этим сделать? Людей много, у каждого своё мнение.

Можно критиковать СКА, но там действительно собраны очень хорошие хоккеисты. И на эту команду интересно посмотреть в любом городе, куда бы она ни приехала. Можно хаять СКА, но по факту клуб делает очень хорошую работу», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что лига пересмотрела эпизод и не нашла никаких матерных слов в кричалках фанатов «Спартака».

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