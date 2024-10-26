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ХК «Спартак» выступил с заявлением с просьбой к КХЛ дать оценку словам Романа Ротенберга

ХК «Спартак» выступил с заявлением с просьбой к КХЛ дать оценку словам Романа Ротенберга
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ХК «Спартак» выступил с официальным заявлением с просьбой к КХЛ дать оценку словам главного тренера СКА Романа Ротенберга после матча с красно-белыми. Специалист был крайне недоволен кричалками фанатов «Спартака» в адрес петербургского клуба и просил КХЛ наказать «Спартак» за поведение болельщиков. В пятницу, 25 октября, «Спартак» проиграл СКА со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва направил письмо в Континентальную хоккейную лигу с просьбой дать оценку экспансивным высказываниям главного тренера СКА Ротенберга Романа Борисовича, озвученным после окончания матча ХК «Спартак» — ХК СКА 25 октября 2024 года в ДС «Мегаспорт».

В прямом эфире федерального канала «Матч ТВ», а также на официальной послематчевой пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», Ротенберг Р. Б. позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей Континентальной хоккейной лиги. В свойственной ему манере вседозволенности главный тренер ХК СКА (Санкт-Петербург) под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику.

Всё это вызывает недоумение, так как именно представители ХК СКА (Санкт-Петербург) на протяжении всей встречи в грубой и нецензурной форме общались с судьями матча, и это транслировалось в прямом эфире «Матч ТВ».

Хоккейный клуб «Спартак» Москва считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р. Б. провокационными, порочащими достоинство Лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд.

Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера ХК СКА (Санкт-Петербург), а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена Совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его.

Хоккейный клуб «Спартак» Москва ожидает от Лиги оценки данных эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга Р. Б.», — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что Лига пересмотрела эпизод и не нашла никаких матерных слов в кричалках фанатов «Спартака».

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