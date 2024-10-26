ХК «Спартак» выступил с заявлением с просьбой к КХЛ дать оценку словам Романа Ротенберга

ХК «Спартак» выступил с официальным заявлением с просьбой к КХЛ дать оценку словам главного тренера СКА Романа Ротенберга после матча с красно-белыми. Специалист был крайне недоволен кричалками фанатов «Спартака» в адрес петербургского клуба и просил КХЛ наказать «Спартак» за поведение болельщиков. В пятницу, 25 октября, «Спартак» проиграл СКА со счётом 2:5.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва направил письмо в Континентальную хоккейную лигу с просьбой дать оценку экспансивным высказываниям главного тренера СКА Ротенберга Романа Борисовича, озвученным после окончания матча ХК «Спартак» — ХК СКА 25 октября 2024 года в ДС «Мегаспорт».

В прямом эфире федерального канала «Матч ТВ», а также на официальной послематчевой пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», Ротенберг Р. Б. позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей Континентальной хоккейной лиги. В свойственной ему манере вседозволенности главный тренер ХК СКА (Санкт-Петербург) под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику.

Всё это вызывает недоумение, так как именно представители ХК СКА (Санкт-Петербург) на протяжении всей встречи в грубой и нецензурной форме общались с судьями матча, и это транслировалось в прямом эфире «Матч ТВ».

Хоккейный клуб «Спартак» Москва считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р. Б. провокационными, порочащими достоинство Лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд.

Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера ХК СКА (Санкт-Петербург), а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена Совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его.

Хоккейный клуб «Спартак» Москва ожидает от Лиги оценки данных эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга Р. Б.», — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что Лига пересмотрела эпизод и не нашла никаких матерных слов в кричалках фанатов «Спартака».