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В «Сибири» оценили приобретение у «Спартака» защитника Романа Рукавишникова

В «Сибири» оценили приобретение у «Спартака» защитника Романа Рукавишникова
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил приобретение у «Спартака» защитника Романа Рукавишникова. Игрок обороны перешёл в новосибирский клуб в результате обмена на защитника Никиту Ефремова.

«Роман — опытный габаритный защитник оборонительного плана. Считаем, что он усилит оборонительные действия команды. Рукавишников имеет богатый опыт выступления в ведущих клубах КХЛ, которые добивались высоких спортивных результатов. Мы благодарим Никиту Ефремова за игру, желаем успешного продолжения карьеры и удачи!» — цитирует Меркулова пресс-служба новосибирского клуба.

32-летний Рукавишников провёл 589 матчей в КХЛ. Роман выступал за такие команды, как «Атлант», СКА, «Ак Барс», «Спартак» и набрал 98 (21+77) очков при показателе полезности «+80».

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