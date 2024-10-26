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«Питтсбург» отправил вратаря Тристана Джерри в АХЛ для набора игровых кондиций

«Питтсбург» отправил вратаря Тристана Джерри в АХЛ для набора игровых кондиций
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«Питтсбург» отправил вратаря Тристана Джерри в АХЛ для набора игровых кондиций, сообщила пресс-служба клуба. Согласно правилам лиги, командировка Джерри может длиться до 14 дней, но его зарплата будет учитываться под потолком зарплат «Пингвинз», как и его место в списке из 23 человек НХЛ.

29-летний игрок отправился в низшую лигу после тяжёлого начала сезона. Джерри вышел в стартовом составе трижды, выиграв один матч с коэффициентом надёжности 5,47 и 83,6% отражённых бросков. Его единственная победа была 14 октября с «Монреаль Канадиенс», в следующем матче он был заменён по ходу игры.

Джерри принял участие в 260 играх за свою карьеру в НХЛ, одержав 137 побед с коэффициентом надёжности 2,72 и 91,1% отражённых бросков с 19 «сухими» матчами.

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