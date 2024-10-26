Канарейкин: болельщики «Спартака» — лучшие в стране, матерных кричалок я не слышал

Известный тренер Фёдор Канарейкин отреагировал на официальное заявление «Спартака» с просьбой к КХЛ дать оценку высказываниям главного тренера СКА Романа Ротенберга в отношении болельщиков красно-белых.

«Я был на стадионе и матерных кричалок не слышал. Не понимаю даже, о чём мы дискутируем. Болельщики «Спартака» — лучшие в стране. «Спартак» — лучший клуб! Последуют ли карательные меры? Есть руководители клуба, которые высказали своё мнение, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

«Спартак» и СКА — два непримиримых противника, и какие-то высказывания были неоднократно. И раньше мы знали это из прессы, поэтому чего-то особенного в произошедшем я не вижу», — цитирует Канарейкина Metaratings.

Ротенберг заявил, что фанаты «Спартака» скандировали нецензурные кричалки в адрес СКА, и попросил руководство КХЛ оштрафовать клуб. Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что Лига пересмотрела эпизод и не нашла никаких матерных слов в кричалках фанатов «Спартака».