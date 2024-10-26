«Автомобилист» с минимальным преимуществом обыграл «Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев, Ник Эберт. За «Нефтехимик» забили Никита Хоружев и Герман Точилкин.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 24 очка за 19 матчей. «Нефтехимик» располагается на третьей строчке, заработав 21 очко после 21 игры.