«Автомобилист» с минимальным преимуществом обыграл «Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кузнецов (Кашников, Денежкин) – 04:41 (5x5) 1:1 Хоружев (Точилкин) – 10:38 (5x5) 1:2 Голышев (Да Коста) – 19:51 (5x5) 1:3 Эберт (Да Коста) – 56:10 (5x4) 2:3 Точилкин (Митякин, Селезнёв) – 58:47 (6x5)
В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев, Ник Эберт. За «Нефтехимик» забили Никита Хоружев и Герман Точилкин.
«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 24 очка за 19 матчей. «Нефтехимик» располагается на третьей строчке, заработав 21 очко после 21 игры.
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