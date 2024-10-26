Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» отправила одного из нападающих в OHL

«Филадельфия» отправила одного из нападающих в OHL
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Джетт Лучанко был переведён в команду «Гвельф Сторм», играющую в хоккейной лиге Онтарио (OHL). Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Дранк Серавалли.

У 18-летнего Лучанко нет очков и рейтинг «-3» после четырёх игр в составе «Филадельфии Флайерз». Он стал самым молодым игроком в истории франшизы, ведь вышел на лёд в дебютном матче, когда ему было 18 лет и 51 день.

Лучанко был выбран под 13-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В минувшем сезоне он показал высокую результативность в OHL, забив 20 голов и сделав 54 результативные передачи. Он набрал 74 очка в 68 играх за «Гвельф Сторм», став лидером команды по результативности.

Материалы по теме
«Филадельфия» собирается строить на нём команду». Канарейкин — о Мичкове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android