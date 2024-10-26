«Филадельфия» отправила одного из нападающих в OHL

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Джетт Лучанко был переведён в команду «Гвельф Сторм», играющую в хоккейной лиге Онтарио (OHL). Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Дранк Серавалли.

У 18-летнего Лучанко нет очков и рейтинг «-3» после четырёх игр в составе «Филадельфии Флайерз». Он стал самым молодым игроком в истории франшизы, ведь вышел на лёд в дебютном матче, когда ему было 18 лет и 51 день.

Лучанко был выбран под 13-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В минувшем сезоне он показал высокую результативность в OHL, забив 20 голов и сделав 54 результативные передачи. Он набрал 74 очка в 68 играх за «Гвельф Сторм», став лидером команды по результативности.