«Всё должна регламентировать КХЛ». Щитов — о скандале с участием СКА и «Спартака»

Хоккейный эксперт Никита Щитов заявил, что подобные конфликты должна регламентировать Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

«Я считаю, что в «Спартаке» молодцы, все сделали правильно, так как посчитали высказывания Ротенберга несправедливыми. Это единственная команда, кто так себя отстаивает. В дальнейшем будет интересно посмотреть, разрешится ли эта ситуация. По крайней мере, есть лишний информационный повод.

Кстати говоря, я пообщался со своими друзьями, которые работают в «Спартаке». Они говорят, что со стороны болельщиков все было прилично. В итоге все сводится к тому, что все должна регламентировать КХЛ. Посмотрим, какие будут решения лиги», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, конфликт между командами начался с оскорбительных кричалок фанатов «Спартака» во время матча со СКА. Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг был возмущён подобным поведением болельщиков. В свою очередь, руководство «Спартака» направило письмо в лигу с просьбой оценить высказывания Ротенберга.