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Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев оценил проигранный матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев оценил проигранный матч с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал матч с «Автомобилистом», в котором команда уступила со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кузнецов (Кашников, Денежкин) – 04:41 (5x5)     1:1 Хоружев (Точилкин) – 10:38 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста) – 19:51 (5x5)     1:3 Эберт (Да Коста) – 56:10 (5x4)     2:3 Точилкин (Митякин, Селезнёв) – 58:47 (6x5)    

«Конечно, приятно играть при такой поддержке трибун. Здорово, когда в ледовом так поддерживают команду. Большая благодарность им за это. Довольно плотный матч. В первом периоде мы немного просели. Но этому есть объяснение – команда соперника четыре дня отдыхала перед нашей игрой, а у нас уже десятый матч за двадцать дней. Играют одни и те же. Мы, начиная со второго периода, немного поднажали и переломили ход матча. Но забить не смогли. А так, было куча моментов.

За пару минут до сирены заработали ненужное удаление. Когда ты уже горишь в две шайбы, то тяжело спасать такую встречу. Но всякое бывает. Мы до конца будем сражаться, будем вырывать любую игру, будем биться и получать результат. Забили гол, сократили отставание. Могли даже за пять секунд ещё забить, но не получилось. А так, бойцы молодцы, сражались до конца", — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

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