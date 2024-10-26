Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тяжело выходили из-под прессинга». Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Нефтехимиком»

«Тяжело выходили из-под прессинга». Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что победа над «Нефтехимиком» (3:2) была не самой простой, нужно двигаться дальше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кузнецов (Кашников, Денежкин) – 04:41 (5x5)     1:1 Хоружев (Точилкин) – 10:38 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста) – 19:51 (5x5)     1:3 Эберт (Да Коста) – 56:10 (5x4)     2:3 Точилкин (Митякин, Селезнёв) – 58:47 (6x5)    

«Хорошее начало с нашей стороны. Здорово, что быстро забили гол, повели в игре. Имели ещё один опасный момент, но не смогли попасть в пустые ворота. Во втором периоде тяжело выходили из-под прессинга соперника. Стоит отметить, что «Нефтехимик» имел пару контратак. Тяжёлый матч, в третьем периоде больше по счёту сыграли. Бригада большинства сегодня сработала, забила гол. Просили их почаще бросать. 21 бросок заблокировали. Смогли одержать тяжёлую выездную победу. Как говорится, идём дальше», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Заварухин: СКА прибавил в мастерстве — взяли Кузнецова, защитника хорошего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android