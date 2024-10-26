«Тяжело выходили из-под прессинга». Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Нефтехимиком»
Поделиться
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что победа над «Нефтехимиком» (3:2) была не самой простой, нужно двигаться дальше.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кузнецов (Кашников, Денежкин) – 04:41 (5x5) 1:1 Хоружев (Точилкин) – 10:38 (5x5) 1:2 Голышев (Да Коста) – 19:51 (5x5) 1:3 Эберт (Да Коста) – 56:10 (5x4) 2:3 Точилкин (Митякин, Селезнёв) – 58:47 (6x5)
«Хорошее начало с нашей стороны. Здорово, что быстро забили гол, повели в игре. Имели ещё один опасный момент, но не смогли попасть в пустые ворота. Во втором периоде тяжело выходили из-под прессинга соперника. Стоит отметить, что «Нефтехимик» имел пару контратак. Тяжёлый матч, в третьем периоде больше по счёту сыграли. Бригада большинства сегодня сработала, забила гол. Просили их почаще бросать. 21 бросок заблокировали. Смогли одержать тяжёлую выездную победу. Как говорится, идём дальше», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».
Комментарии
- 26 октября 2024
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:32
-
18:12
-
17:38
-
17:30
-
17:05
-
16:41
-
16:20
-
15:52
-
15:38
-
15:21
-
15:20
-
14:52
-
14:43
-
14:36
-
14:18
-
14:10
-
13:48
-
13:35
-
13:18
-
13:02
-
12:43
-
12:25
-
12:14
-
12:00
-
11:44
-
11:23
-
11:09
-
10:50
-
10:36