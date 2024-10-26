«Тяжело выходили из-под прессинга». Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что победа над «Нефтехимиком» (3:2) была не самой простой, нужно двигаться дальше.

«Хорошее начало с нашей стороны. Здорово, что быстро забили гол, повели в игре. Имели ещё один опасный момент, но не смогли попасть в пустые ворота. Во втором периоде тяжело выходили из-под прессинга соперника. Стоит отметить, что «Нефтехимик» имел пару контратак. Тяжёлый матч, в третьем периоде больше по счёту сыграли. Бригада большинства сегодня сработала, забила гол. Просили их почаще бросать. 21 бросок заблокировали. Смогли одержать тяжёлую выездную победу. Как говорится, идём дальше», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».